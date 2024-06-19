نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - اعرف حقيقة تبكير موعد نزول معاشات شهر يوليو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الإعلان الرسمي من هيئة التأمينات الاجتماعية في مصر، لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن بتقديم موعد صرف المعاشات لشهر يوليو 2024. سيتم صرف المعاشات في الموعد المعتاد في بداية كل شهر، ولم يتم تغيير تاريخ الصرف الشهري للمعاشات.

حقيقة تبكير صرف مرتبات يوليو 2024 للموظفين

فيما يتعلق بمرتبات الموظفين لشهر يوليو 2024، تقرر من قبل الوزارة تقديم موعد الصرف إلى يوم 18 يوليو 2024، وذلك بعد قرار سابق بتقديم موعد صرف رواتب يونيو 2024. هذا الإجراء جاء لتسهيل الظروف على الموظفين والعاملين في جميع القطاعات استعدادًا لاستقبال أيام عيد الأضحى المبارك.

أماكن صرف المعاشات في مصر

تتوفر أماكن متعددة لصرف المعاشات والرواتب الشهرية في مصر، وتشمل:

ماكينات ATM : في البنوك والمؤسسات المالية.

: في البنوك والمؤسسات المالية. المحافظ الإلكترونية : المتاحة على الهواتف الذكية.

: المتاحة على الهواتف الذكية. فروع البنوك التجارية : للموظفين والمتقاعدين.

: للموظفين والمتقاعدين. شركة فوري : منافذ الدفع الإلكتروني.

: منافذ الدفع الإلكتروني. فروع بنك ناصر : البنك الاجتماعي.

: البنك الاجتماعي. فروع مكاتب البريد المصري: في جميع مناطق الجمهورية.

بهذه الأماكن المتعددة، يتم تسهيل عملية صرف المعاشات والرواتب الشهرية للمستفيدين في مصر، مما يساهم في توفير الراحة والسهولة للمواطنين في الحصول على دخلهم المالي بشكل منتظم.