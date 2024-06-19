الصحة: ننسق مع شركات الطيران لتعزيز إجراءات مكافحة العدوى خلال عودة الحجاج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 05:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنسيقها مع شركات الطيران لتطبيق إجراءات مشددة لمكافحة العدوى، في إطار الاستعدادات لاستقبال الحجاج العائدين من المملكة العربية السعودية.

و تشمل هذه الإجراءات ضرورة رش الطائرات قبل الوصول وفقًا للطرق المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتسليم نسخة أصلية معتمدة ومستوفاة من الإقرار العام للطائرة - الجزء الصحي وقائمة بأسماء الركاب.

وأوضحت وزارة الصحة أن الخدمات الإسعافية ستكون متاحة فور وصول الرحلات، مع تحويل الحالات المرضية التي تستدعي ذلك إلى المستشفى.

الصحة تنسق مع شركات الطيران لتعزيز إجراءات مكافحة العدوى

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه سيتم تطهير وسيلة النقل المقبلة في حالة وجود حالة مشتبه بها، واعتبار نفايات وسيلة النقل نفايات خطرة وفقًا للتعليمات الوقائية.

وأكدت الوزارة أهمية متابعة الحجاج القادمين وإخطار مديريات الشؤون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا عن طريق مكاتب الصحة المختصة.

ودعت الحجاج إلى الإبلاغ فورًا عند الشعور بأي أعراض مرضية والاتجاه إلى أقرب مستشفى حميات أو مستشفى معين لمكان الإقامة.

بهذه الإجراءات، تسعى وزارة الصحة إلى ضمان سلامة المواطنين ومنع انتشار أي عدوى محتملة بين الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة.