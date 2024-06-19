منتخب ألبانيا يتقدم على كرواتيا بهدف بالشوط الأول في يورو 2024.. "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 05:30 مساءً - تقدم منتخب ألبانيا على نظيره كرواتيا بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

أحرز هدف التقدم لصالح منتخب ألبانيا كازيم لاسي من رأسية تمر من بين أيدي حارس منتخب كرواتيا، في الدقيقة 11 من عمر أحداث الشوط الأول. ألبانيا تفتتح التسجيل مبكراً بدأ منتخب كرواتيا مباراة ألبانيا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: ليفلكوفيتش. الدفاع: سافيتش، شوتالو، جفارديول، بيربشيتش. الوسط: لوكا مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش. الهجوم: ماير، بيتكوفيتش، كراماريتش. فيما تمثل تشكيل ألبانيا في الأتي: حراسة المرمى: ستراكوشا. الدفاع: هساي، ديمسيتي، ايتي، ميتاج. الوسط: أسلانى، رمضانى، لاسي. الهجوم: أسلتي، ماناى، بايرامي. بدأ منتخب كرواتيا مشواره في يورو 2024، بالخسارة أمام إسبانيا 0-3، فيما سقط منتخب ألبانيا ضد إيطاليا بنتيجة 1-2.