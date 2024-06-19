نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاهي حواس: الأفروسنتريك مجرد كذب وتضليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عالم الآثار الدكتور زاهى حواس إن الآراء التي أعلنت عنها مجموعة من الأفروسنتريك داخل المتحف المصري في التحرير ليس لها أساس من الصحة وأنها مجرد تخاريف.

وقال حواس إن مملكة كوش السوداء حكمت مصر عام ٥٠٠ ق. م، أي نهاية الحضارة المصرية القديمة، وعندما حكمت كوش مصر لم تترك أي آثار على الحضارة، بل الحضارة المصرية هي التي أثرت في هؤلاء الناس.

وأضاف حواس أن هناك حقيقة هامة جدًا يجب أن يعرفوها وهي أن المناظر المصورة على المعابد المصرية من الدولة القديمة حتى نهاية العصر المتأخر، تظهر ملك مصر وأمامه الأسرى من إفريقيا وليبيا وسوريا وفلسطين.

وأشار إلي أننا سوف نجد ملامح الملك المصري تختلف تماما وليس لها أى سمات تظهر كونه زنجيًا.

وأشار لسنا ضد السود إطلاقا ولكننا ضد المجموعة التي دخلت المتحف المصري في التحرير لتعلن عن أفكار ليس لها أي أساسي من الصحة

وحركة الأفروسنتريك تهدف إلى إثارة البلبلة لنشر معلومة زائفة وكاذبة عن أصل الحضارة المصرية.