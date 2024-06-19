وزيرة الهجرة تتابع موقف الحجاج المصريين بالمملكة

جدة - نرمين السيد - أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، أنها موقف الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية، وتُنسق مع الجهات المعنية بشأن المفقودين وعودة الجثامين.





وأوضحت سها جندي، بحسب بيان لوزارة الهجرة، أن الوزارة عملت خلال أيام الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة، وذلك عقب استقبالها العديد من الاستغاثات من الأهالي، وما تم ملاحظته من ارتفاع كبير في أعداد الوفيات والمفقودين، وخصوصا من بين كبار السن، وأيضا ارتفاع أعداد المفقودين خلال أدائهم مناسك الحج بالمملكة وانقطاع الاتصال بذويهم في مصر.

وشددت السفيرة سها جندي على أنه تم بذل جهود كبيرة لمتابعة كافة الحالات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصلية المصرية في جدة، والسلطات السعودية، حيث تم إجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التي يتواجد بها مواطنون مصريون للاطمئنان على أوضاعهم، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات نقل الجثامين.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتابع على مدار الساعة مع القنصلية المصرية فى جدة، حيث تم تدشين غرفة طوارىء بالقنصلية تعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال اتصالات السادة المواطنين ممن انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، وقد خصصت رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات المواطنين:

"00966565702002"

بجانب تخصيص وزارة الخارجية لأرقام البحث عن المفقودين أو شحن جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية، الاتصال على أرقام هواتف غرفة العمليات التالية:

"27923050"، "27923060"، "27942782"، "01006638814".

وأضافت وزيرة الهجرة أن هناك جهودا مضنية تبذلها وزارة الهجرة مع السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية، وقنصلية مصر العامة في جدة، بجانب التنسيق مع السلطات في السعودية والمستشفيات بالمملكة.

وفي السياق ذاته، أهابت السفيرة سها جندي بأهمية الحصول على تصاريح الحج وموافقة السلطات المختصة، ليحصلوا على الرعاية اللازمة، حرصًا على حياتهم وسط تغير مناخي وارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة رصدت من خلال غرفة عمليات الحج، ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوفيات من الحجاج كبار السن، نتيجة تعرضهم لدرجات الحرارة المرتفعة.

وأعربت وزيرة الهجرة، عن خالص تعازيها لذوي المتوفين من حجاج بيت الله الحرام، مؤكدة استمرار التنسيق والمتابعة على مدار الساعة لتأمين عودة كافة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن بسلام