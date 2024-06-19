منتخب ألبانيا يتعادل مع كرواتيا 2-2 فى يورو 2024 (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 06:32 مساءً - حسم التعادل الإيجابى بنتيجة 2-2 مباراة منتخب كرواتيا ضد ألبانيا التي جمعتهم اليوم، في يورو 2024 على ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورج، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدور المجموعات ببطولة أمم أوروبا.كرواتيا ضد ألبانيا

تقدم منتخب ألبانيا بهدف في الشوط الأول عن طريق كازيم لاسي من رأسية تمر من بين أيدي حارس منتخب كرواتيا، في الدقيقة 11، وفى الشوط الثانى بعد نجح منتخب كرواتيا في تحويل تأخره بعد تسجيل هدفين في دقيقتين عن طريق أندرى كراماريتش في الدقيقة 74، وسجل مدافع ألبانيا كلاوس جاسولا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76، وقبل صافرة النهاية نجح كلاوس في تسجيل هدف التعادل لمنتخب ألبانيا من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 95.

ونجح منتخب كرواتيا في تحقيق أول نقطة بعد الخسارة في الجولة الأولى من إسبانيا 3-0، في المجموعة التي يتصدرها العملاقين إسبانيا وإيطاليا بـ3 نقاط لكل منهما وقبل مباراة الفريقين غدا، بينما حقق منتخب ألبانيا أول نقطة بعد الخسارة الأولى من إيطاليا بنتيجة 2-1.

ومن المقرر أن يسدل الستار على مباريات المجموعة يوم الاثنين المقبل حيث يلتقى منتخب كرواتيا ضد إيطاليا، وسيكون منتخب ألبانيا في مهمة صعبة ضد إسبانيا.كرواتيا ضد ألبانيا

بدأ منتخب كرواتيا مباراة ألبانيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ليفلكوفيتش.

الدفاع: سافيتش، شوتالو، جفارديول، بيربشيتش.

الوسط: لوكا مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش.

الهجوم: ماير، بيتكوفيتش، كراماريتش.

فيما تمثل تشكيل ألبانيا في الأتي:

حراسة المرمى: ستراكوشا.

الدفاع: هساي، ديمسيتي، ايتي، ميتاج.

الوسط: أسلانى، رمضانى، لاسي.

الهجوم: أسلتي، ماناى، بايرامي.أهداف مباراة كرواتيا ضد ألبانيا