نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عادل حمودة يقتحم العالم السري ويكشف أولى عمليات الموساد السرية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم جريدة دوت الخليج عددا خاصا غدا الأربعاء يقتحم فيه عادل حمودة العالم السري ويكشف أولى عمليات الموساد السرية في مصر.



وجاء العدد الخاص كالتالي:



• «عملية سوزانا».. أولى عمليات الموساد السرية في مصر

• «عملية سوزانا».. ليست قصة من قصص الجاسوسية.. إنما قصة جيل كان على موعد مع القدر ثم أصبح على موعد مع مناحم بيجن



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