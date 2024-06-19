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عاجل.. عادل حمودة يقتحم العالم السري ويكشف أولى عمليات الموساد السرية في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم جريدة دوت الخليج عددا خاصا غدا الأربعاء يقتحم فيه عادل حمودة العالم السري ويكشف أولى عمليات الموساد السرية في مصر.


وجاء العدد الخاص كالتالي:


• «عملية سوزانا».. أولى عمليات الموساد السرية في مصر

 

• «عملية سوزانا».. ليست قصة من قصص الجاسوسية.. إنما قصة جيل كان على موعد مع القدر ثم أصبح على موعد مع مناحم بيجن


• الدكتور موسى مرزوق اسمه الحركي دكتور «بول» وتفاصيل لم تعرفها من قبل عن جون دارلينج وقصة حبه مع مارسيل نينو
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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