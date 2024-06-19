وزير الأوقاف يشهد انطلاق الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي غدًا

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غدًا الخميس 20 يونيو 2024، انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف، والتي تبلغ 60 طنًا من اللحوم البلدية. سيتم بدء التوزيع في محافظة الجيزة ومن ثم تعم العملية جميع المحافظات، بحيث تستفيد منها بحد أدنى 2000 أسرة في كل محافظة خلال هذه الدفعة الأولى.

ومن المقرر أن يتبع عملية التفقد بيان هام بشأن تطورات المشروع وتحقيقه رقمًا قياسيًّا جديدًا لهذا العام. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الأوقاف لتقديم الدعم والمساعدة للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

