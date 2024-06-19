نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيت الزكاة والصدقات ينتهي من ذبح الأضاحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن «بيت الزكاة والصدقات»، تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، عن انتهاء ذبح الأضاحي من العجول والخراف في رابع أيام عيد الأضحى، وذلك في إطار حملة «صك الأضحية» لعام 2024، التي أطلقها البيت تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًا»، بمشاركة وفود شعبية من دول عربية وأجنبية.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأربعاء الموافق 19 من يونيو 2024، أن الحملة تستهدف التيسير على المضحين من داخل مصر وخارجها عن طريق توكيل «بيت الزكاة والصدقات» في أداء شعيرة الأضحية وتوصيل لحومها إلى المستحقين من الأُسَر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع الأشد احتياجًا في جميع المحافظات. كما تشمل الحملة تقديم لحوم الأضاحي لأشقائنا الفلسطينيين المصابين وذويهم الذين جاءوا إلى مصر بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن فريق العمل مستمر في تنفيذ خطة توزيع لحوم الأضاحي والصدقات المجهزة والمعبأة لتوصيلها إلى آلاف المستحقين من الأسر الأشد فقرًا في جميع المحافظات. بالإضافة إلى ذلك، يتم تسليم كل مُضحٍ نصيبه من صك الأضحية، مما يسهم في تحقيق الهدف الشرعي والاجتماعي للأضحية وإدخال الفرحة على المستحقين.