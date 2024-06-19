مصدر أمني: لا يوجد مفقودين من حجاج البعثة الرسمية المصرية

جدة - نرمين السيد - حجاج بيت الله الحرام

صرح مصدر أمني ببعثة الحج المصرية، بعدم وجود مفقودين من الحجاج المصريين (القرعة – السياحة – التضامن) المسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج.





وأكد المصدر الأمني أن "المفقودين ضمن مجموعة الحجاج الذين غادروا البلاد لأداء فريضة الحج بمعرفتهم الشخصية". وتابع: " يتم حالياً تفويج آخر دفعة من الحجاج من مشعر منى إلى فنادق الإقامة في مكة المكرمة".

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