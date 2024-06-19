فى الشوط الأول.. منتخب ألمانيا يتقدم على المجر بهدف موسيالا .. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 08:26 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة ألمانيا ضد المجر بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف في المباراة المقامة علي ملعب ام اتش بي ارينا ، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الاولي ببطولة أمم أوروبا يورو 2024 .

ألمانيا ضد المجر

احرز هدف منتخب ألمانيا ضد المجر، جمال موسيالا في الدقيقة 22 من عمر المباراة ، عقب الهدف حاول لاعبو المجر احراز هدف التعادل، وكاد سوبوسلاي كابتن المجر ولاعب ليفربول من ادراك هدف التعادل في مناسبتين، الاولي من خلال ركلة حرة نجح نوير في انقاذها ببراعة، والثانية ابعدها روديجر مدافع المانيا قبل وصولها الي المرمي، لينتهي الشوط بتقدم المانيا بهدف نظيف.

بدأ منتخب المانيا المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ميتلستاد، جوناثان تاه، أنتونيو روديجر، جوشوا كيميتش.

وسط الملعب: توني كروس، روبيرت أندريخ.

وسط الملعب الهجومي: فلوريان فيرتز، إيلكاي جوندوجان، جمال موسيالا.

الهجوم: كاي هافيرتز.

بينما جاء تشكيل منتخب المجر كالتالي :

حراسة المرمى: جولاسي.

خط الدفاع: أتيلا فيولا، ويلي أوربان، مارتون دارداي.

خط الوسط: ميلوش كيركز، أندراس سشافير، ناجي، بينديجوز بولا، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: سالاي، بارناباس فارجا.منتخب ألمانيا

ويسعى منتخب ألمانيا لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعدما اكتسح نظيره منتخب أسكتلندا بنتيجة 5 - 1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا، معقل نادى بايرن ميونخ، فى افتتاح منافسات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

بينما يأمل منتخب المجر في تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فرصته في التأهل للدور التالي، خاصة بعد سقوطه أمام منتخب سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "راين إينرجي ستاديون"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا "يورو 2024".