نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تزامنًا مع بداية فصل الصيف فلكيًّا.. تنويه هام من الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع بداية فصل الصيف فلكيًّا، تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بدءًا من يوم الخميس. وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، ستشمل هذه الزيادة شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، حيث يتوقع أن تتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

الارتفاع في درجة الحرارة يأتي كتأكيد على بداية موسم الصيف الحقيقي، حيث تتسم هذه الفترة عادةً بارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الرطوبة، مما يجعل التحذيرات الصادرة عن الهيئة ضرورية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تأثيرات الحرارة العالية.

من المتوقع أن يشمل هذا الارتفاع مناطق واسعة تمتد من السواحل الشمالية وحتى المناطق الداخلية، مع تسجيل زيادات ملحوظة في المدن الكبرى مثل القاهرة. تُشير الهيئة إلى أهمية اتباع الإرشادات الصحية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة.

كما يُنصح السكان بالحرص على شرب كميات كافية من المياه وارتداء الملابس الخفيفة للحفاظ على راحتهم وصحتهم خلال هذه الموجة الحارة. ومع توقع استمرار هذه الظروف خلال الأيام المقبلة، تبقى النصائح الوقائية هي المفتاح لضمان تجاوز هذه الفترة بسلام.

طقس اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاطا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 30.

طقس اليوم لنهاية الأسبوع الجاري

ما بين حرارة شديدة تسود اليوم ونشاط للرياح خلال يوم الخمس والجمعة المقبلين، تكون هناك فترات تقطعة من اختلاف الأجواء وتباين حالتها.