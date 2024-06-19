وكيل «صحة الأقصر» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الحميات

جدة - نرمين السيد - وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر الدكتور محمد يوسف عبد الخالق

أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، تواجد وانتشار العيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة حول الحدائق العامة وأماكن التجمعات للمساهمة في خطة التأمين الطبي، موضحا أن العيادات تقدم الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة والتعامل السريع مع أي حالات طارئة.





جاء ذلك خلال تفقد وكيل الوزارة الصحة بالمحافظة لمستشفى الحميات وذلك استكمالا للمتابعة الميدانية لمنافذ تقديم الخدمات الطبية حيث كان في استقباله مدير المستشفى الدكتور محمد الرملي. وأضاف وكيل الوزارة، أن الفرق الطبية تتواجد بشكل يومي ممثلة في العيادات المتنقلة وتوافر الأدوية والمستلزمات الإسعافية وإجراء الكشف الطبي اللازم للمواطنين والتواصل المستمر بغرفه الأزمات بالمديرية وتحويل الحالات للمستشفيات إذا استدعي الأمر ذلك. وشاهد وكيل الوزارة، عرضا عن الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى، كما تفقد الأقسام الداخلية وتأكد من وجود القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية والتزامهم بالنوبتجيات وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وتم المرور على وحدة الفيروسات الكبدية والتقى بالمرضى وكذلك تفقد وحدة العناية المركزة والمعامل، معربا عن تهنئته للمرضى العاملين بالمستشفى بعيد الأضحى، كما حرص على الاستماع للمرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية وتوفير أي احتياجات لديهم لتأمين الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

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