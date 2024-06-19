هيئة الدواء: استقبال 1500 شكوى واستفسار عبر الخط الساخن مطلع الأسبوع الجاري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 10:28 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية تلقيها ما يقارب 1500 شكوى واستفسار خلال مطلع الأسبوع الجاري وبداية عيد الأضحى المبارك، عبر الخط الساخن للهيئة 15301.

وأهابت هيئة الدواء المصرية بالصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر قنوات التواصل المختلفة، وذلك عند الكشف عن المخالفات التي تتعلق بسلامة تداول الأدوية، مشيرة إلى أن الخط الساخن للهيئة 15301 يعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات.

الخط الساخن لهيئة الدواء

وأفادت الهيئة أن الخط الساخن يقدم 4 خدمات، عبر قاعدة بيانات خاصة يتم تحديثها والتدريب عليها بشكل دوري، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المعنية بالهيئة.

وتتمثل الخدمات التي يقدمها الخط الساخن في التوافر؛ حيث يتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأماكن توافر المستحضرات الصيدلية، مع عرض المثائل والبدائل المتاحة بالسوق المصري، بالإضافة لخدمة اليقظة الصيدلية، وتشمل خدمتي أثر عكسي وأثر عكسي نتيجة جودة مستحضر، وخدمة تراخيص المنشآت الصيدلية وتشمل ترخيص الصيدليات والمصانع والمكاتب العلمية، فضلا عن خدمة تقديم المخالفات وتشمل خدمات مخالفات المنشآت والمستحضرات الصيدلية مع توضيح مبسط لكيفية الاطلاع على المنشورات الصادرة عن الهيئة عبر الموقع الإلكتروني.

وأضافت هيئة الدواء: تأتي أهمية منصة الخط الساخن، من حيث كونها واحدة من أهم قنوات الاتصال المباشر مع الهيئة، حيث تعمل لمدة 24 ساعة طوال الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية، وتمكن المواطن من الحصول على الرد مباشرة من خلال قاعدة بيانات ضخمة يتم تحديثها دوريًا، أو بعد الرجوع للإدارة المختصة المعنية بالفحص والرد، حال الحاجة، واستيفاء البيانات المطلوبة لفحص كل شكوى وفق طبيعتها، حيث يتيح التواصل المباشر مع المواطنين القدرة على استيفاء جميع البيانات المطلوبة لفحص الشكوى.

يشار إلى أن الخط الساخن الخاص بالهيئة 15301، تم تدشينه في أكتوبر 2021، وأصبح واحدًا من أهم المنصات التي تتيح التواصل المباشر مع المواطنين في جميع الأوقات، حيث يعمل الخط بكفاءة وقوة تشغيل كاملة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين يوميا على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية.