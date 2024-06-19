تقارير : حاملة طائرات أمريكية والأسطول المرافق لها في طريقها إلى سواحل حيفا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 يونيو 2024 10:29 مساءً - قالت شبكة "سى إن إن" إن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد والأسطول المرافق لها في طريقها إلى سواحل حيفا.

وكانت حلقة جديدة من الارتباك قد شهدتها العلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية ، والتي عانت توترات متفاوتة منذ العدوان علي غزة ، 7 أكتوبر الماضي ، حيث كشف موقع إكسيوس الأربعاء أن البيت الأبيض ألغى اجتماعا أمريكيا إسرائيليا رفيع المستوى بشأن إيران كان من المقرر عقده الخميس، وذلك بعدما نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مقطع فيديو يزعم أن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية.

وعلي مدار اليومين الماضيين، وصلت توتر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب ذروته ، فبحسب تقرير لقناة الحرية الأمريكية كان من المفترض أن يشارك في الاجتماع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر.

ونقل الموقع عن مصدرين أمريكيين قولهم إن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعربوا عن غضبهم من تصريحات نتانياهو، وتم تسليم الأخير رسالة بهذا المعنى خلال الاجتماع الذي عقد، الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي، عاموس هوكستين، شخصيان ثم قرر البيت الأبيض أن يذهب أبعد من ذلك بإلغاء اجتماع الخميس.

وقال نتانياهو إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تعهد في محادثاته معه بأن تعمل الإدارة الأمريكية على إزالة العراقيل والقيود الخاصة بنقل أسلحة وذخائر من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

واستعرض نتنياهو تفاصيل حواره الذي وصفه بـ"الصريح" مع بلينكن ، مشيراً إلى أنه أكد أنه "من غير المعقول" أن تحجب الإدارة الأمريكية خلال الأشهر الماضية، الأسلحة والذخائر عن إسرائيل، أقرب حلفاء واشنطن، بينما تقاتل حركة حماس من أجل حياتها، وتواجه إيران و"أعدائنا المشتركين الآخرين".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن حكومة نتنياهو تخشى من أن تحد الولايات المتحدة من شحنات الأسلحة في حال معارضة شن هجوم إسرائيلي على لبنان. وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن نتانياهو اختار بشكل واضح فتح مواجهة أخرى مع الحكومة الأمريكية.