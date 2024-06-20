مع انطلاق أول أيامه فلكيا.. الأرصاد تكشف عن سمات فصل الصيف

جدة - نرمين السيد - كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، الموافق لـ أول أيام فصل الصيف فلكيا؛ حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار، وأقصر ليل خلال العام إيذانًا ببدء فصل الصيف، والذي يستمر قرابة ثلاثة أشهر.





وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من سمات فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة، على الرغم من أن درجات الحرارة تسجل أعلى معدل لها في فصل الربيع عن فصل الصيف؛ ويرجع ذلك لتأثرنا في فصل الربيع بكتل هوائية صحراوية جافة. وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها: "أما في فصل الصيف يكون الإحساس أعلى بارتفاع الحرارة ويرجع ذلك إلى زيادة نسب الرطوبة؛ بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي الذي يتمركز في جنوب آسيا ممتدًا إلى شبه الجزيرة العربية، وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط وقبل وصول الكتل الهوائية إلى جمهورية مصر العربية تمر عبر البحر المتوسط فتحمل مزيدًا من الرطوبة والتى تعطي إحساسًا أكثر بالحرارة".

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