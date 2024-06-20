استئناف امتحانات الثانوية العامة بالمواد الأساسية.. السبت

يستأنف طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، امتحانات نهاية العام الدراسي، عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، حيث يؤدون امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت المقبل الموافق 22/6/224.





وانطلقت امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، يوم الاثنين الموافق 10 يونيو الجاري، بالمواد غير المضافة للمجموع؛ لتمثل تدريباً لطلاب الثانوية العامة على نمط الامتحان وإجراءات التفتيش داخل اللجان وإدخال البيانات، كما تمثل اختباراً لمنظومة التأمين التي طبقتها وزارة التربية والتعليم لضمان امتحانات عادلة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وبعد فترة إجازة تخللها عيد الأضحى المبارك، يستأنف الطلاب امتحاناتهم بالمواد المضافة للمجموع، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024- المواد الأساسية

ووفقا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم، ينتظر الطلاب أداء الامتحانات بالمواد الأساسية فى المواعيد التالية:

- السبت 22/6/2024: اللغة العربية (شعبة عامة)

- الثلاثاء 25/6/2023: اللغة الأجنبية الثانية (شعبة عامة)

- السبت 29/6/2024: الفيزياء (الشعبة العلمية) والتاريخ (الشعبة الأدبية)

- الثلاثاء 2/7/2024: اللغة الأجنبية الأولى (شعبة عامة)

- السبت 6/7/2024: الكيمياء (الشعبة العلمية) والجغرافيا (الشعبة الأدبية)

- الأربعاء 10/7/2024: الجيولوجيا (شعبة العلوم) والجبر والهندسة الفراغية (شعبة الرياضيات) وعلم النفس والاجتماع (الشعبة الأدبية)

- السبت 13/7/2024: التفاضل والتكامل (شعبة الرياضيات)

- الأربعاء 17/7/2024: الأحياء (شعبة العلوم) والاستاتيكا (شعبة الرياضيات) والفلسفة والمنطق (الشعبة الأدبية)

- السبت 20/7/2024: الديناميكا (شعبة الرياضيات)

وتبدأ جميع الامتحانات عند الساعة التاسعة صباحا.

عدد طلاب الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 745 ألفاً و86 طالباً وطالبة، يؤدون امتحاناتهم داخل 1981 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة 11 لنة على مستوى الجمهورية، أما عدد لجان الإدارة 4 لجان، وعدد لجان التقدير 7 لجان، وبالنسبة للجان لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية فتصل إلى 84 مركزاً.

وفيما يتعلق بالطلاب أصحاب الحالات الخاصة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، فجاءت آعدادهم كالتالي: 81 طالباً متقدمين لأداء الامتحان داخل السجون، 38 طالباً متقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357، 255 طالباً من المكفوفين، 3306 من طلاب الدمج التعليمي، و1646 طالباً بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOoen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.