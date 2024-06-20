الأرصاد تكشف عن أهم ظاهرة جوية تسيطر على طقس الخميس

وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه من المتوقع أن يسود صباحًا، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية.
وأشارت إلى أنه يسود ليلا وفي الصباح الباكر: طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.
ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وكشفت الأرصاد عن أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى المتر ونصف المتر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
بينما حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى المترين وربع المتر واتجاه الرياح شمالية غربية.
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