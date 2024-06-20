زيادة ملحوظة.. اعرف عدد زوار حديقة حيوان الإسكندرية خلال أيام العيد

كشفت الدكتورة أمينة فتحي، مدير حديقة الحيوان في الإسكندرية، عن عدد الزوار الذين استقبلتهم الحديقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.





وقالت، في تصريحات لها، مساء أمس الأربعاء، إن الإقبال على الحديقة زاد بشكل ملحوظ عقب أول أيام العيد، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان أمن وسلامة الزوار؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة؛ فضلا عن صحة الحيوانات والطيور والزواحف.

وتابعت: "تم توفير الفاكهة المثلجة، وقوالب الثلج والأدشاش للدب بجميع أنواعها، ورش الحيوانات بالمياه بصفة مستمرة؛ تجنبا للاحتباس الحراري، وإعطائها الفيتامينات اللازمة؛ لرفع المناعة ومقاومة الحرارة ورش الحديقة، والطرقات للتخلص من الذباب والناموس؛ حفاظا على صحة الحيوانات".

وذكرت مدير حديقة حيوان الإسكندرية أن الحديقة استقبلت نحو 45 ألف زائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أنه زار الحديقة نحو 4000 زائر في أول أيام العيد، و10 آلاف زائر في ثاني أيام العيد، و15 ألفا زائر في اليوم الثالث، و16 ألفا زائر في آخر يوم من ايام العيد المبارك.