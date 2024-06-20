نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس أول أيام الصيف: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتزامن مع انطلاق فصل الصيف اليوم الخميس 20 يونيو 2024، بدأ المواطنون بالبحث عن حالة الطقس لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة.

وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

توقعت الأرصاد أن يكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، وحارًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة ليلًا.

كما توقعت أن يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية.

ارتفاع درجات الحرارة

أفادت الأرصاد بأن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا يتراوح بين درجتين إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما توقعت نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

- القاهرة: 38 / 26

- العاصمة الإدارية: 38 / 25

- 6 أكتوبر: 37 / 25

- بنها: 37 / 24

- دمنهور: 37 / 24

- المنصورة: 37 / 27

- الزقازيق: 36 / 25

- شبين الكوم: 37 / 25

- طنطا: 37 / 24

- دمياط: 32 / 23

بداية فصل الصيف

يبدأ اليوم الخميس 20 يونيو فصل الصيف فلكيًا، حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، وتستمر هذه الفترة لنحو ثلاثة أشهر، مع تعامد الشمس على مدار السرطان.