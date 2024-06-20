رياح على هذه المناطق.. اعرف تفاصيل طقس الخميس بـ درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، على جميع الأنحاء.





وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يسود اليوم، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية. بينما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط لـ الرياح على مناطق من جنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط توقعت الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى المتر ونصف المتر، واتجاه الرياح شمالية غربية. بينما حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى المترين وربع المتر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الإدارية 38 25

6 أكتوبر 37 25

بنها 37 24

دمنهور 37 24

وادي النطرون 37 25

كفر الشيخ 37 24

المنصورة 37 24

الزقازيق 36 25

شبين الكوم 37 25

طنطا 37 24

دمياط 32 23

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 24

العريش 34 22

رفح 33 21

رأس سدر 39 25

نخل 39 18

كاترين 35 16

الطور 39 25

طابا 38 26

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 32 22

العلمين 31 22

مطروح 30 22

السلوم 32 21

سيوة 39 21

رأس غارب 38 29

الغردقة 40 30

سفاجا 41 30

مرسى علم 42 29

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 37 28

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 40 26

أسيوط 40 26

سوهاج 41 27

قنا 45 30

الوادي الجديد 42 30

أبوسمبل 44 30

الأقصر 46 30

أسوان 47 30

حلايب 37 29

شلاتين 42 30