حظك اليوم.. توقعات الابراج الجمعة 21-6-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 07:32 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الجمعة 21-6-2024

مهنياً: تتمتع بمقاومة شديدة وحيوية مضاعقةبحيث يحمل اليك هذا اليوم تغييرا ويخفف عنك ضغطا مهنيا وماليا ويشير إلى فترة جيدة تملأها الثقة والآمال الجديدة والحيويّة والنشاط الكبير والطموح الذي يحده شيء لبلوغ الأهداف المرسومة.

عاطفياً: تميل الى معاملة الحبيب باستخفاف بعض الأحيان وبعدائية أحياناً أخرى، وقد ترسل إشارات سلبية حول شعورك تجاهه.

صحياً: تكثر النقاشات الحادّة التي قد تثير عصبيتك واستياءك وتسبب لك توتراً في الأعصاب.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 21-6-2024

مهنياً: لا تزال مسيطرا على امورك المهنية والمالية وتلعب اوراقك مفتوحة فتعبر عما تريده وتلاقي الاجماع والتجاوب مع افكارك ومقترحاتك فالاجواء ايجابية تجعلك تتقدم بخطوات واثقة نحو الأمام.

عاطفياً: طيبة قلبك تؤدي دوراً في إعادة بناء جسور العلاقة بالشريك، لكن يستحسن توضيح الأمور من أجل غدٍ أفضل.

صحياً: خطورة جرح كبير في الرأس أو الركبة خلال ممارستك إحدى الرياضة، انتبه.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 21-6-2024

مهنياً: تبدأ هذا اليوم واثقا من نفسك مقبلا على الحياة مغامرا في مجال جديد مدعوما من القمر الذي يتنقل في برجك فتدرك ما هي افضلياتك وتحصر اهتمامك بها وقد تطرق ابوابا أكثر أهمية بالنسبة إليك وتعيد النظر ببعض القناعات يوم جيد جدا حاول ان تستفيد من كل دقيقة.

عاطفياً: العلاقة المتينة تتأثر ولو بصورة غير مباشرة بالجوّ المشحون الذي قد يؤذي رابط الثقة بين الطرفين، لكن مع الوقت تتكشف الحقائق وتحل المشاكل.

صحياً: تكون متشنجاً وعصبياً، في هذه الحال الرياضة مستحسنة ومفضلة.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 21-6-2024

مهنياً: تخف حماستك في هذا اليوم مع انتقال القمر الى مواجهةمع برجك الذي يسبب بعض الارباكات الصغيرةفرغم كل جهودك قد لا تسير الامور كما انت ترغببل سوف تواجهك تاخيرات والغاءات واحباطات تثير نقمتك ما يجعلك تشكك ببعض الامورنصيحو حاول ان تصبر ولا تترك الانفعالات تتخذ القرار عنك.

عاطفياً: الغيرة غير المبرّرة من الشريك تسهم في زيادة التباعد بينكما، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة على المدى المنظور.

صحياً: مشكلات صحية في الأسنان والسمع، خذ وقتاً للراحة والاسترخاء.

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 21-6-2024

مهنياً: تكثر الاحلام وتتحسن الأجواء الفلكية مع وصول القمر الى الجوزاء الذي يحمل لك وعدا واملا وتحقيقا لرغبة طالما حلمت بها وعن خبرا مهنيا واعدا وسفر تقوم به على أثر دعوة او بتخطيط من مؤسسة او شركة تعمل لديها.

عاطفياً: أمور إيجابية تساهم في تعزيز الروابط بينك وبين الشريك وتقريب المسافة وتقوية العلاقة وبنائها على صخور الثقة المتبادلة.

صحياً: غيّر عاداتك السيئة في الغذاء قبل أن تبدأ المشاكل الصحية.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 21-6-2024

مهنياً: أحذر من بعض الجدال وحافظ على متانة أعصابك وحاول ان تقبل ببعض التنازلات والتسويات وتأدية واجباتك بدون تأفف ، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي المواضيع الحساسة وعدم تكرارها في المستقبل.

عاطفياً: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعاً من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى القيام بخطوات سريعة لمعالجة الأمر.

صحياً: خطرعطل في الأوردة الدموية للنخاع، انتبه في أثناء قيادة السيارة.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 21-6-2024

مهنياً: تدخل يوما بناء حيث الدورة الفلكية هوائية ايجابية بمجملها تحمل اليك فرصا مهنية وارباحا معنوية ومادية فتشرق ببريق خاص تحت تاثيرات القمر من الجوزاء فتنعم بحظ مضاعف وتوظف طاقاتكفي مجالات مثمرة وتنطلق تصاعديا نحو النجاح الاكيد.

عاطفياً: يوم مهم على الصعيد العاطفي لأن عواطفك الجيّاشة تغمر الحبيب، وتظهر له ذلك من خلال معاملتك المميزة له.

صحياً: على الرغم من قوتك خطر الاصابة بأمراض الشرايين وارد، من الأفضل أن تفصل بين حياتك المهنية وصحتك.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 21-6-2024

مهنياً: تخف الضغوط في هذا اليوم المميز باحداثه المناسبة على الصعيدين المهني والمالي وتشعر بالاستقرار ويغمرك الفلك بذبذباته الايجابية ويعدك بتغييرات محفزة جدا تملؤك املا وثقة بالمستقبل وتتوصل إلى نتائج مشجعة جداً.

عاطفياً: العلاقة الجديدة في خطر لأنها تحت ضغوط جمّة منك أنت ولن تسلم إلاّ إذا كان الحبيب في وضع جيّد وسليم فينجح في تدارك الوضع.

صحياً: تستريح من ضغوط العمل وتبدو راضياً عما يحصل في محيطك العائلي، فتنعكس الأمور إيجاباً على وضعك الصحي.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 21-6-2024

مهنياً: يشير هذا اليوم الى بعض التراجع وقد تصطدم ببعض التحديات تحت تاثيرات القمر المعاكس من الجوزاء الذي لا يشجعك على خوض بعض الأعمال المتهورة حاول ان تبتعد عن طرح التحديات على انواعها من مهنية الى تجارية أو حتى فنية أو دراسية واقبل ببعض التسويات.

عاطفيا وجود كوكب الحب في معاكسة مع برجك يسبب لك بعض المزاجية، وهذا ما يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاتجاه، لكنك سرعان ما تفكر فيها وتتراجع عنها.

صحياً: خطر الحوادث في المياه والتسمم بالغاز، لا تكثر من المهدئات وانتبه لضغط الدم.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 21-6-2024

مهنياً: قد لا تسير الامور كما توقعتها او حلمت بها مطلوب الصبر والتعاطي بليونة وهدوء مع التطورات حتى تتغلب على المشاكل ومن المستحسن ألاّ تشارك إطلاقاً في أي نقاش لأنك لن تستوعب ما يقال وتنفعل.

عاطفياً: العلاقات الزوجيّة تكون متقلّبة، ومن الضروري حمايتها من التراجع قبل الوصول إلى حائط مسدود وإلى نهاية غير سعيدة.

صحياً: أنت على حافة الانهيار وتشعر بالارهاق إن لم تسترح، فلا تتأخر في ذلك أبداً.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 21-6-2024

مهنياً: تطرق بابك عدة فرص مهنية فتنجح في محاصرة كل العوائق بحذر ودبلوماسية وتتخذ قرارات حكيمة في مجالات العمل وبكل ما يتعلق بمفاوضات مع الجهات الفاعلة ومع المسؤولين في المجال الدراسي والاكاديمي.

عاطفياً: الجو العام مريح ويحمل إليك مفاجآت على الصعيدين الشخصي والعاطفي، تطير بعدها من الفرح وتتقرب من الشريك أكثر فأكثر.

صحياً: تتمتع ببنية قوية لكنك شره في الأكل وتحب الأطعمة الدسمة والمشروبات ما يسبب لك حساسية في الكبد.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 21-6-2024

مهنياً: حتى ولو كان النمط بطيئا او بدا لك كذلك سوف تتحمل مسؤولية بجدارة وتنتصر على سلبية ومزاج متقلب وقدرة على عدم الاستسلام او التخاذل بسبب تاثيرات القمر من الجوزاء المعاكس فلا تترك مزاجك يتأثر ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية.

عاطفياً: الضغوط من جانب الشريك قد تترك آثاراً سلبية على العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً.

صحياً: يجب فحص نفسك للتأكد من خلو جسمك من أي مرض خطير.