نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- وزارة المالية تعلن تبكير موعد صرف مرتبات يوليو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، ليبدأ الصرف يوم الخميس 18 يوليو.

مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات

يوليو 2024

- صرف المرتبات: بدءًا من 18 يوليو

- صرف المتأخرات: أيام 8، 10، 11 يوليو

أغسطس 2024

- صرف المرتبات: بدءًا من 22 أغسطس

- صرف المتأخرات: أيام 8، 11، 12 أغسطس

سبتمبر 2024

- صرف المرتبات: بدءًا من 22 سبتمبر

- صرف المتأخرات: أيام 8، 11، 12 سبتمبر

صرح شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

أماكن صرف المرتبات

الموظفون والعاملون بالدولة يمكنهم صرف مرتبات شهر يوليو من خلال:

1. ماكينات الصراف الآلي (ATM)

2. فروع البنوك المختلفة

3. خدمات البريد المصري

جدول الحد الأدنى للأجور 2024

- الدرجة السادسة: 6000 جنيه

- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه

- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه

- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه

- الدرجة الثانية: 8000 جنيه

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه

- درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه

- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه

- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها:12200 جنيه