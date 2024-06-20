نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح شقق الأوقاف 2024: شروط التقديم والأوراق المطلوبة للحجز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل العديد من محدودي ومتوسطي الدخل بحثهم عن فرص طرح شقق الأوقاف لعام 2024، حيث يسعون لفهم شروط التقديم والأوراق المطلوبة للحجز، استعدادًا لإعلان وزارة الأوقاف عن بدء طرح كراسات الشروط ودفع جدية الحجز.

شروط حجز شقق الأوقاف 2024

1. عاين الوحدة السكنية: يجب على مقدم الطلب أن يقدم إقرارًا بأنه قام بمعاينة الوحدة السكنية ووافق على شرائها بحالتها وأوصافها ومساحتها.

2. سداد المستحقات في الوقت المحدد: في حال تأخر المتقدم في سداد المستحقات، يحق لهيئة الأوقاف اعتبار العقد مفسوخًا.

3. تعهد بسداد المصروفات الإضافية: يتعين على المتقدم تقديم تعهد بسداد جميع المصروفات المتعلقة بنقل الملكية الخاصة بالشهر العقاري والمصروفات الإدارية التي تحددها هيئة الأوقاف، وفقًا لشروط حجز شقق الأوقاف 2024.

4. سداد مصروفات الصيانة والخدمات: يجب على المتقدم سداد مصروفات صيانة المبنى واستهلاك المياه والغاز والكهرباء.

5. عدم إدخال تعديلات دون موافقة: يتعين على المتقدم أن يقدم إقرارًا بعدم إدخال أي تعديلات على الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة من هيئة الأوقاف.

6. سداد أقساط شقق الأوقاف في الميعاد المحدد: يجب على المتقدم أن يقدم إقرارًا بسداد أقساط شقق الأوقاف 2024 في ميعادها المحدد.

7. موافقة الهيئة على الأغراض التجارية: يتعين على الهيئة أن توافق على أن المحلات التي يستخدمها المتقدم لأغراض تجارية لا تضر بالمصلحة العامة.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الأوقاف 2024

1. صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول للمتقدم لحجز شقق الأوقاف 2024.

2. نسخة من قسيمة عقد الزواج.

3. إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز – مياه) بمحل السكن الحالي.

4. إيصال سداد مقدم حجز شقق الأوقاف 2024.

5. صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول للزوجة في حال كان المتقدم متزوجًا.

6. شهادة مفردات مرتب حديثة للمتقدم لحجز شقق الأوقاف 2024.

7. شهادة مفردات مرتب حديثة للزوجة في حال كانت تعمل.

يأتي هذا التفصيل ليساعد الراغبين في طلب شقق الأوقاف على تجهيز جميع الأوراق والوثائق اللازمة، استعدادًا لبدء إجراءات الطرح عند إعلان الوزارة المختصة.