رئيس «النواب» البوليفي: نقدر الدور المصري الرائد في منطقة الشرق الأوسط

استضاف السفير حاتم النشار، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوليفيا، أندرونيكو رودريجيز، رئيس مجلس الشيوخ، وإسرائيل هوايتاري، رئيس مجلس النواب، وبعض من أعضاء المجلسين على عشاء عمل في دار السكن، في إطار المساعي لتعزيز التواصل مع دوائر صنع القرار ودعم علاقات التعاون بين الشعبين.





وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتنسيق المواقف بين البلدين، مشيراً إلى أنه يمكن تنظيم زيارات متبادلة بين قيادات البرلمانين مستقبلاً.

وشدد السفير المصري على تطابق المواقف السياسية لمصر وبوليفيا في العديد من القضايا، وأعرب عن تطلعه إلي التعاون الإيجابي والمتواصل مع البرلمان البوليفي بكافة أعضائه ولجانه المختلفة، مع النظر في إمكانية إنشاء مجموعة للصداقة البرلمانية بين مصر وبوليفيا انطلاقاً من الروابط والعلاقات الثنائية، وبما يحقق المنفعة المتبادلة والتقارب بين الشعبين.

وسلط السفير الضوء على أهمية تعزيز تبادل المعلومات والخبرات التشريعية، فضلاً عن تفعيل دور المجلسين فى المجالات التى يُمكن أن تعضد من جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في كلا البلدين، والسلم والأمن في منطقتي الشرق الأوسط والقارة اللاتينية.

من ناحيته أشاد رئيس مجلس الشيوخ البوليفي بمستوى تطور ونمو علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات، ورحب بدعم العلاقات مع البرلمان المصري بمجلسيه.

بينما أعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره للدور المصري الرائد في منطقة الشرق الأوسط والتطلع لترتيب زيارة لوفد برلماني رفيع إلى مصر في أقرب فرصة.