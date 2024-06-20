رئيس «النواب» البوليفي: نقدر الدور المصري الرائد في منطقة الشرق الأوسط

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جدة - نرمين السيد - جانب من اللقاء
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتنسيق المواقف بين البلدين، مشيراً إلى أنه يمكن تنظيم زيارات متبادلة بين قيادات البرلمانين مستقبلاً.
وشدد السفير المصري على تطابق المواقف السياسية لمصر وبوليفيا في العديد من القضايا، وأعرب عن تطلعه إلي التعاون الإيجابي والمتواصل مع البرلمان البوليفي بكافة أعضائه ولجانه المختلفة، مع النظر في إمكانية إنشاء مجموعة للصداقة البرلمانية بين مصر وبوليفيا انطلاقاً من الروابط والعلاقات الثنائية، وبما يحقق المنفعة المتبادلة والتقارب بين الشعبين.
وسلط السفير الضوء على أهمية تعزيز تبادل المعلومات والخبرات التشريعية، فضلاً عن تفعيل دور المجلسين فى المجالات التى يُمكن أن تعضد من جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في كلا البلدين، والسلم والأمن في منطقتي الشرق الأوسط والقارة اللاتينية.
من ناحيته أشاد رئيس مجلس الشيوخ البوليفي بمستوى تطور ونمو علاقات التعاون الثنائية في مختلف المجالات، ورحب بدعم العلاقات مع البرلمان المصري بمجلسيه.
بينما أعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره للدور المصري الرائد في منطقة الشرق الأوسط والتطلع لترتيب زيارة لوفد برلماني رفيع إلى مصر في أقرب فرصة.
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