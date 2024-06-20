خبير اقتصادى: مبادرات وجهود الدولة أدت لزيادة الطلب على التمويل العقارى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 09:32 صباحاً - تحدث أيمن عبد الحميد خبير التمويل العقارى، عن ارتفاع قيمة التمويل العقارى بمصر لـ140% ليصل إلى 5.3 مليار جنيه بالربع الأول والعوامل التى أدت إلى ذلك، قائلا: "هناك 3 عوامل أساسية وهما أن الارتفاع الذى حدث فى قيمة العقارات أدى لارتفاع قيمة التمويلات، فعدد التمويلات التى تمت أقل من العام الماضى، ولكن القيمة أعلى".

وأضاف أيمن عبد الحميد، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن العام الماضى فى الـ 3 أشهر الأولى عدد العملاء محدودى الدخل الذين استثمروا فى التمويل العقارى كانوا 19 عميلا، وبنفس الثلاث الأشهر الأولى هذا العام وصل إلى 193 عميلا، وهذا دليل على أن المبادرات التى تقدمها الدولة أدت لزيادة الطلب على هذا النوع من العقارات، وبالتبعية فإن عدد العملاء الذين تدعمهم الدولة فى هذا المنتج زاد.

ولفت أيمن عبد الحميد إلى أن المنتج الأكثر نجاحا وانتشارا بشكل كبير هو منتج شراء محافظ مديونية عملاء لدى المطورين العقاريين، والغرض منها أن يسيل المطور مديونية العملاء إلى سيولة نقدية، ويبيع هذه المحفظة إلى شركات تمويل عقارى، مما أحدث زيادة فى عدد العملاء 147% وزيادة فى قيمة التمويل لهذا النوع من المنتجات لـ 156%.