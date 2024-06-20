كود موحد ونافذة رقمية.. إجراءات متميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر

جدة - نرمين السيد - سلط وزارة النقل، ممثلة في قطاع النقل البحري، الضوء على الإجراءات التي يجري تنفيذها حاليا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للمواني والمراين السياحية التي تقع على سواحل جمهورية مصر العربية.





وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه جرى إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لتبسيط تلك الإجراءات، وتتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وأن هذه النافذه هي عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه، إدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يجري في الدول الرائدة في هذا المجال.

وأضافت أن النافذة الرقمية تقوم بإرسالها آليا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحري لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي يجري تحصيلها إلكترونيا من خلال النافذة بالدولار الأمريكي، علما بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقا فترة من 15 – 30 يوما.

وتابعت أنه جرى وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس؛ لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبي للمجرى الملاحي الدولي "قناة السويس"، إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقا لموقع المغادرة وموقع الوصول.

وأوضحت أنه جرت الإشارة إلى إصدار كود موحد لإنشاء وتشغيل المراين والمواني بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن (مواصفات الأرصفة والطاقات الاستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الاتصال بالمواني والمراين المصرية المقامة حاليا - بيان بالإجراءات والموافقات الواجب إتخاذها لإنشاء مارينا دولية لإستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية - إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات التي يلزم توافرها بالمواني والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر - شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها - إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة المواني والمراين السياحية).

ونوهت بتحديد تعريفة موحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والمواني السياحية التابعة لوزارة النقل، وبعملة واحدة لتلافي مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالمواني المصرية، مع عدم التدخل في مقابلات التراكي وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة التى سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، وإطلاق

الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية لاختيار مكان الرسو (ميناء تجاري عام / مارينا خاصة) وطبقا للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته.

وواصلت أنه يدخل أيضًا من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط الإجراءات الخاصة بها، السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

عنوان الصفحة الرسمية للنافذة الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية على الإنترنت اضغط هنـــــــــــــــــــا.

وأشارت إلى انه استكمالا للجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على المواني والمراين السياحية على السواحل المصرية وسعيا وبالتالي تعظيم موارد الدولة، صدرت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لاتخاذ اللازم حيال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلا من "30 يوما" نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة -...) وعدم القدرة على الالتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد في التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب".

وتنفيذا لذلك، صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لكافة السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلا من شهر.