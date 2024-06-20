لحوم طازجة لدى التموين تكفي لفترة تتجاوز 11 شهرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 10:29 صباحاً - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم التعاقد على رؤوس مواشي حية تتجاوز أكثر من 25 ألف رأس ماشية من العديد من الدول، وأن التعاقدات تكفى لأكثر من 11 شهرا للحوم الطازجة، حيث يتم ذبح المواشي المستوردة داخل المجازر المصرية وطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بكميات كبيرة في المنافذ التابعة، كما توفر الوزارة السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة والعديد من السلع الأخرى.

على جانب آخر تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف 10 كيلو دقيق مدعم شهريا بسعر 30 جنيها للفرد المقيد على البطاقة، وذلك كبديل عن الخبز المدعم لمن يريد الحصول على الدقيق، خاصة في المناطق التي يتواجد فيها مستودعات دقيق، والتي غالبا في القرى وبعض المناطق في محافظات الوجه القبلي والبحري، حيث تصرف الوزارة كمية من الدقيق المدعم شهريا للفرد، وذلك للأسر التى ترغب فى الحصول على الدقيق بدلا من حصة الخبز المدعم المقررة لهم.