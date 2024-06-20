نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 20-6-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة في بداية فصل الصيف الجغرافي لعام 2024.

حالة الطقس اليوم

وفقًا لتقرير صادر عن الأرصاد الجوية، يُتوقع أن يكون الطقس اليوم الخميس شديد الحرارة نهارًا على معظم مناطق البلاد، في حين يتوقع أن يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية.

أما خلال ساعات الليل، فيُتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على معظم الأنحاء، ومعتدلًا على السواحل الشمالية.

كما أشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح اليوم على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة في بداية فصل الصيف لعام 2024:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

- العظمى: 38 درجة مئوية

- الصغرى: 26 درجة مئوية

السواحل الشمالية

- العظمى: 32 درجة مئوية

- الصغرى: 22 درجة مئوية

جنوب سيناء

- العظمى: 42 درجة مئوية

- الصغرى: 30 درجة مئوية

شمال الصعيد

- العظمى: 40 درجة مئوية

- الصغرى: 26 درجة مئوية

جنوب الصعيد

- العظمى: 44 درجة مئوية

- الصغرى: 30 درجة مئوية

بناءً على هذه التوقعات، يُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الطقس الحار خلال فترة النهار، وضمان الراحة والسلامة الشخصية، خاصة في المناطق ذات الحرارة العالية مثل جنوب الصعيد وجنوب سيناء.