النائب العام يشارك بالاجتماع السادس لرؤساء النيابة العامة لمجموعة البريكس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 11:26 صباحاً - شارك المستشار محمد شوقي النائب العام، في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة لمجموعة البريكس، المنعقد بجمهورية روسيا الاتحادية؛ حيث أكد خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية على أهمية تضافر جهود أجهزة النيابة العامة للدول الأعضاء نحو التصدي للجرائم العابرة للحدود المرتكبة من قبل جماعات إجرامية منظمة، مشيرًا إلى أن انضمام النيابة العامة المصرية لمجموعة البريكس يعد امتدادًا جديدًا للتعاون القضائي الدولي في مجالات مكافحة الجرائم عبر الوطنية وجرائم الفساد، واسترداد الأصول والعائدات.

وأكد النائب العام أن الدولة المصرية قطعت في السنوات الأخيرة، خطوات كبيرة لمكافحة الجريمة، شهدت خلالها تعزيزًا للأطر القانونية وجهات إنفاذ القانون، واستثمارًا في التكنولوجيا المتطورة للمساعدة في الكشف عن الجرائم ومنعها، موضحًا أن النيابة العامة المصرية تعمل على مد جسور التعاون مع جميع الدول، سواء التي تربطها بمصر اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، أو غيرها، حرصًا على عدم توفير ملاذ آمن للفاسدين، ودعمًا للعدالة على مختلف الأصعدة.

وأضاف المستشار محمد شوقي، أن تعزيز التعاون القضائي الدولي بات ضرورة ملحة في ضوء ما يفرضه الواقع العملي من تحديات تستوجب تبادل الخبرات المتراكمة بين النيابات العامة للدول الأعضاء، بهدف تذليل العقبات التي تعترض هذا التعاون وتحسين الآليات القائمة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، وفي الختام، جدد المستشار النائب العام الشكر العميق للنيابة العامة لجمهورية روسيا الاتحادية على استضافتها الكريمة لفعاليات اجتماع أجهزة النيابة العامة لمجموعة البريكس.