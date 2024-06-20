عاجل - تحذير خطير من "الدواء" بشأن تناول مستحضر حيوي شهير: "جارِ سحبه"

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أحمد جودة - القاهرة - تحذير خطير من "الدواء" بشأن تناول مستحضر حيوي شهير: جارِ سحبه من السوق.. حذّرت هيئة الدواء من مستحضر حيوي شهير في الصيدليات، وقالت هيئة الدواء في منشور رسمي لها جارِ سحب المستحضر الحيوي من السوق وذلك لكون المستحضر الصادر غير مطابق للتشغيلة الموضحة من معامل هيئة الدواء وتم اتخاذ القرار بوقفه وتداوله.

تحذير خطير من "الدواء" بشأن تناول مستحضر حيوي شهير

تحذير خطير من "الدواء" بشأن تناول مستحضر حيوي شهير: جارِ سحبه من السوق.. وطالبت هيئة الدواء المصرية من المواطنين في حال الشك فى المستحضر الصيدلى لا بد من الرجوع إلى هيئة الدواء سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو استشارة الصيدلى، مشيرة إلى أن الصيدلى هو الشخص المسؤل عن معرفة الأدوية المسحوبة والمغشوشة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنّ المستحضر الحيوي هو Betasept وهو مضاد للجراثيم ومطهر معوي ويستخدم للأطفال، مشيرة إلى وجود خطر حال تناول الأدوية المسحوبة كونها غير مطابقة لمواصفات معامل هيئة الدواء ولها أضرار على أجهزة الجسم.

وقالت شعبة الأدوية، إن سحب الأدوية المغشوشة من السوق جزء أصيل من عمل هيئة الدواء، وقرار سحب الأدوية لا يوجد في مصر فقط بل على مستوى العالم لحماية المواطنين، وأنّ الأدوية المغشوشة لها أثار على القلب والكلي وحساسية للجهاز الهضمي والجلد حال كانت منتجات للتجميل كالكريم، وعلى المواطنين الرجوع إلى الطبيب حال الشك في أي مستحضر.