عاجل - "الإفتاء" تحسم الجدل.. هل يجوز أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟

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أحمد جودة - القاهرة - "الإفتاء" تحسم الجدل.. هل يجوز أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟.. أجابت دار الإفتاء على هذا السؤال الذي طرحه عدد من المسلمين والحجاج، بالتزامن مع موسم الحج، وأجابت دار الإفتاء مؤكدة أنه يجوز أداء العمرة بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضًا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.

هل يجوز أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟

واستمرارًا للإجابة عن سؤال هل يجوز عمل عمرة بعد الحج وقبل طواف الوداع؟ أوضحت الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن العمرة لغير الحاجِّ تجوز في جميع أيام السَّنَة، أمَّا الحاج فيمتنع عليه الإحرام بها من حين إحرامه إلى آخر أيام التشريق، ولا يعتمر حتى يفرغ من حجه، ولو أحرم بالعمرة في هذه الأيام لا تنعقد ولا تلزمه؛ فلا يعتمر حتى يفرغ من حجّه، وأما الأوقات المستحبة لها فأكثرها استحبابًا شهر رمضان، ثم أشهر الحج، ثم رجب وشعبان.

هل تجوز العمرة قبل طواف الوداع؟

"الإفتاء" تحسم الجدل.. هل يجوز أداء العمرة بعد الحج مباشرة؟.. وحول هل يجوز عمل عمرة بعد الحج وقبل طواف الوداع؟ يعد طواف الوداع هو توديع البيت الحرام، وهو آخر ما يفعله الحاج قبل سفره من مكة بعد انتهاء المناسك، واتفق العلماء على أنه مشروع متى فعله الحاج سافر بعده مباشرة، وعند المالكية سنة، وهذا ما ذهب إليه عدد من الفقهاء والمذاهب الأخرى ومنها الشافعية.