نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثانوية العامة 2024.. عدد أسئلة ومواصفات امتحان اللغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد طلاب الثانوية العامة 2024، لخوض امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2024، بعد غد السبت 22 يونية وداخل لجان مراقبة مؤمنة ومشددة حفاظًا على سير أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

ويرصد" دوت الخليج" خلال تلك التقرير، عدد أسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024، ومواصفات الامتحان أيضًا.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية 2024

-22 درجة للنحو

-17 درجة لقطعتي القراءة

-12 درجة للنص الشعري

-12 درجة للنص النثري

-4 درجات للتعبير

-5 درجات للأدب

-4 درجات للقصة

مواصفات️ امتحان اللغة العربية 2024

– ( 51 ) سؤالًا ” اختيار من متعدد = 70 درجة.

– ( 4 ) أسئلة مقالية ( قراءة – قصة – نحو – تعبير ) = 10 درجات.

-مجموع الأسئلة ( 55 ) سؤالًا

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول يوم السبت 22 يونيو 2024 في مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة أولى)، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).