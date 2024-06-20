نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن بدء تصحيح المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تصحيح المواد غير المضافة للمجموع اليوم، وهي مواد (التربية الدينية والتربية الوطنية والاقصاد والاحصاء).

وأدي فيها طلاب الثانوية العامة 2024 الامتحان في مواد الغير مضافه للمجموع، يومي 10 و12 يونيو الجاري، قبل إجازة عيد الأضحي المبارك، وذلك بعد الانتهاء من استعدادات الكنترول المركزي بمدينة السادس من أكتوبر للتقدير الإلكتروني لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤، تجهيز القاعات المخصصة لاستقبال أوراق الإجابة.

وأعلنت الوزارة، أنه تم الانتهاء من تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق الإجابة، حيث من المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل، مدخلى البيانات بالكنترول المركزى بأكتوبر بالعمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.

كما يتم حاليًا أيضًا إعداد الكنترول المركزي لاستقبال أوراق إجابة امتحان أولي المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية)، التي من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل؛ وذلك تمهيدًا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكتروني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.