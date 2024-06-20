النائب العام: مصر قطعت خطوات كبيرة لمكافحة الجريمة في السنوات الأخيرة

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جدة - نرمين السيد - المستشار محمد شوقي النائب العام
جاء ذلك في كلمة النائب العام خلال مشاركته في أعمال الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة لمجموعة دول (البريكس)، والمنعقد حاليًا بجمهورية روسيا الاتحادية.
وقال المستشار محمد شوقي إن انضمام النيابة العامة المصرية لمجموعة (البريكس) يعد امتدادًا جديدًا للتعاون القضائي الدولي في مجالات مكافحة الجرائم عبر الوطنية وجرائم الفساد، واسترداد الأصول والعائدات.
وأضاف أن مصر قطعت في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة لمكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها، شهدت خلالها تعزيزًا للأطر القانونية وجهات إنفاذ القانون، واستثمارًا في التكنولوجيا المتطورة للمساعدة في الكشف عن الجرائم ومنعها.
وأوضح أن النيابة العامة المصرية تعمل على مد جسور التعاون مع جميع الدول، سواء التي تربطها بمصر اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أو غيرها؛ حرصًا على عدم توفير ملاذ آمن للفاسدين، ودعمًا للعدالة على مختلف الأصعدة.
وشدد على أن تعزيز التعاون القضائي الدولي، أصبح ضرورة ملحة في ضوء ما يفرضه الواقع العملي من تحديات تستوجب تبادل الخبرات المتراكمة بين النيابات العامة للدول الأعضاء؛ بهدف تذليل العقبات التي تعترض هذا التعاون وتحسين الآليات القائمة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها.
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