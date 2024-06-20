التعليم العالي تنظم زيارة للطلاب الوافدين لمستشفى سرطان الأطفال 57357

جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، بوزارة التعليم العالي، زيارة لمجموعة من الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية المختلفة لمستشفى سرطان الأطفال 57357، تحت رعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





وتأتي الزيارة ضمن مبادرة "ادرس فى مصر" والمبادرة المصرية للمنح والسياحة التعليمية EgyAID، وضمت مجموعة من الطلاب الوافدين من كليات الطب، والصيدلة، والعلاج الطبيعى، والحاسبات والمعلومات، فضلًا عن عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب ومنسقي الوافدين بالجامعات.

وأوضح عبدالغني، أن الزيارة تهدف لإطلاع الطلاب الوافدين على المستشفى التي تُعد صرحًا طبيًا متميزًا على مستوى الشرق الأوسط، وكذلك للتعرف على أفضل ممارسات الرعاية الطبية والنُظم المُتبعة لعلاج المرضى، مضيفًا أن الطلاب تفقدوا أقسام المستشفى المختلفة، وزاروا العيادات الطبية ووحدات العلاج، والمعامل، ومركز الأبحاث، ومبنى السايبرنايف، والصيدلية الإكلينيكية، ومركز التحكم في العدوى.

كما استمع الطلاب إلى تقرير وثائقي حول المستشفى، ونشأتها، ونظام العمل بها، والإنجازات التي حققتها خلال رحلة عملها لتحقيق مستوى الجودة المُتبع فى تقديم الخدمة الطبية للأطفال من مرضى السرطان، واطلع طلاب كلية الحاسبات والمعلومات على برامج إدارة ملفات المرضى، والتي تعد الأحدث في نظامها، كما زار الطلاب إدارة التعليم المستمر والتطوير المهنى والشئون الفنية.

وأعرب الطلاب عن تقديرهم لما تعلموه خلال الزيارة والتطبيق العملي لدراساتهم فى مجالات الطب المختلفة، وكذا إعجابهم بالمستوى المتقدم للرعاية الصحية التى تقدمها المستشفى للأطفال المرضى، والتكنولوجيا المُستخدمة في كل مراحل العلاج والرعاية.