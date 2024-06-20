حج مبرور وذنب مغفور.. مطار القاهرة يستقبل أفواج الحجاج بعد أداء المناسك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 12:32 مساءً - يشهد مطار القاهرة الدولي، استمرار وصول الحجاج علي الجسر الجوي الذي أطلقته شركة مصر للطيران، أمس الأربعاء لنقل حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، بعد انتهاء مناسك الحج.

وتسير مصر للطيران الناقل الوطني، علي مدار اليوم الخميس 12 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد إنتهاء مناسك الحج إلى أرض الوطن بواقع 11 رحلة بخط سير جدة - القاهرة، رحلة بخط سير الطائف - القاهرة، وذلك لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية والعدل والسياحة والطيران المدني وتضامن الجيزة وقرعة مجلس النواب والقاهرة والجيزة والأسكندرية وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.ومن المقرر أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بنقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة والتضامن والسياحة والجمعيات والهيئات المختلفة وحجاج الترانزيت والرحلات الخاصة من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، وستنتهى مرحلة العودة يوم 5 يوليو 2024.

واستعدت سلطات مطار القاهرة الدولى لبدء الجسر الجوي لرحلات الحج القادمة من الأراضى المقدسة اليوم الأربعاء، حيث وضعت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدي اسحاق، خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام، لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذى تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.



أفواج الحجاج بعد أداء مناسك الحج