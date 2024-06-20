عاجل - وظائف بنك مصر 2024 لسكان القاهرة والجيزة (تفاصيل وشروط)

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أحمد جودة - القاهرة - وظائف بنك مصر 2024 لسكان القاهرة والجيزة (تفاصيل وشروط).. أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، حاجته لوظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة بمصر، في الوظائف الخاصة بعمليات التسوية والمصالحات المالية، في إطار حرص بنك مصر على توفير وظائف خالية للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا، وفي مجالات مناسبة مثل خريجي كليات التجارة وإدارة الأعمال والحاسبات والمعلومات وما يعادلها من شهادات.

وظائف بنك مصر 2024 لسكان القاهرة والجيزة

وأوضح بنك مصر التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة في بنك مصر، لذلك تقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها لحظة بلحظة مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم على الوظائف التالية وجاءت كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2024

ضمان المصالحة الدقيقة وفي الوقت المناسب وتسوية المعاملات المالية داخل المنظمة.

العمل بشكل وثيق مع الفرق الداخلية والأطراف الخارجية والمؤسسات المالية لتسوية الحسابات وحل التناقضات وتسهيل التسوية السلسة للمعاملات.

تحليل البيانات وتحديد الأخطاء أو التناقضات وتنفيذ الإجراءات التصحيحية للحفاظ على النزاهة المالية والامتثال.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر 2024

أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك مصر 2024 من سكان القاهرة والجيزة فقط.

أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من 3 إلى 7 سنوات كمسؤول مصالحة وتسوية.

أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة.

ألا يوجد أقارب له في بنك مصر.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر 2024 في وظائف الأعمال الخاصة بالمصالحة والتسوية المالية، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر عبر موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.