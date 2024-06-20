نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأثير منخفض الهند الموسمي على طقس مصر مع بداية فصل الصيف 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم تتزامن مع البداية الفلكية لفصل الصيف، حيث يتأثر الطقس بشكل كبير بمنخفض الهند الموسمي.

هذا المنخفض الجوي العملاق يؤثر على البلاد بشكل ملحوظ، مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

أوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية بالقناة الأولى، أن اليوم يشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال الجمهورية، حيث تتراوح درجات الحرارة في القاهرة بين 37 و38 درجة مئوية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على معظم مناطق الجمهورية، بما في ذلك القاهرة الكبرى، الوجه البحري، مدن القناة، سيناء، ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

تأثير منخفض الهند الموسمي

أشار القياتي إلى أن منخفض الهند الموسمي بدأ اليوم ومن المتوقع أن يستمر لمدة أسبوع على الأقل.

هذا المنخفض الجوي يتسبب في زيادة الإحساس بارتفاع الحرارة نظرًا لارتفاع نسب الرطوبة التي يحملها.

وأضاف أن فصل الصيف 2024 بدأ فلكيًا اليوم الخميس 20 يونيو، حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، إيذانًا ببدء فصل الصيف الذي يستمر قرابة ثلاثة أشهر.

سمات فصل الصيف

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن من سمات فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة.

على الرغم من أن درجات الحرارة قد تسجل أعلى معدلاتها في فصل الربيع بسبب الكتل الهوائية الصحراوية الجافة، إلا أن الإحساس بارتفاع الحرارة يكون أعلى في فصل الصيف بسبب زيادة الرطوبة الناجمة عن تأثير منخفض الهند الموسمي.

توقعات الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس 20 يونيو 2024 أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارة على السواحل الشمالية، ومائلة للحرارة ليلًا على معظم المناطق، بينما تكون معتدلة على السواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بهذا الصدد، تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من تأثيرات منخفض الهند الموسمي وتدعوهم لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال الفترة المقبلة.