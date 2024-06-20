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استمرار التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال بالقاهرة حتى نهاية يونيو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال بالقاهرة حتى نهاية يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت محافظة القاهرة استمرار تلقي طلبات التقديم لرياض الأطفال لغات تجريبي ومستقبل إلكترونيًا حتى 30 يونيو الجاري. 

يُشترط ألا يقل سن الطفل في أول أكتوبر المقبل عن 4 سنوات، وأن يكون ولي الأمر من سكان القاهرة وفقًا للعنوان المسجل ببطاقة الرقم القومي.

خطوات التقديم لرياض الأطفال

1. رفع المستندات:
  - بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
  - شهادة ميلاد الطفل.

2. التقديم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة:
  - الدخول إلى البوابة الإلكترونية.
  - الضغط على وحدة الخدمات.
  - اختيار خدمات التعليم الأساسي.
  - إنشاء حساب جديد للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور.
  - اختيار استمارة التقديم.
  - ملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة.
  - إرسال الطلب.
  - طباعة استمارة التقديم والاحتفاظ بها.

3. الاستعلام عن نتيجة التقديم:
  - يتم الاستعلام عن نتيجة الطلب من خلال رقم التسجيل بعد ظهور النتيجة.
  - يتم إرسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل الخدمة وحتى انتهائها.

رسوم الخدمة

يتم تحديد مقابل تقديم الخدمة والدفع من خلال شركات التحصيل الإلكتروني المتاحة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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