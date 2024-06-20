نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال بالقاهرة حتى نهاية يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت محافظة القاهرة استمرار تلقي طلبات التقديم لرياض الأطفال لغات تجريبي ومستقبل إلكترونيًا حتى 30 يونيو الجاري.

يُشترط ألا يقل سن الطفل في أول أكتوبر المقبل عن 4 سنوات، وأن يكون ولي الأمر من سكان القاهرة وفقًا للعنوان المسجل ببطاقة الرقم القومي.

خطوات التقديم لرياض الأطفال

1. رفع المستندات:

- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- شهادة ميلاد الطفل.

2. التقديم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة:

- الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

- الضغط على وحدة الخدمات.

- اختيار خدمات التعليم الأساسي.

- إنشاء حساب جديد للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور.

- اختيار استمارة التقديم.

- ملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة.

- إرسال الطلب.

- طباعة استمارة التقديم والاحتفاظ بها.

3. الاستعلام عن نتيجة التقديم:

- يتم الاستعلام عن نتيجة الطلب من خلال رقم التسجيل بعد ظهور النتيجة.

- يتم إرسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل الخدمة وحتى انتهائها.

رسوم الخدمة

يتم تحديد مقابل تقديم الخدمة والدفع من خلال شركات التحصيل الإلكتروني المتاحة.