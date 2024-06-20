نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال بالقاهرة حتى نهاية يونيو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكدت محافظة القاهرة استمرار تلقي طلبات التقديم لرياض الأطفال لغات تجريبي ومستقبل إلكترونيًا حتى 30 يونيو الجاري.
يُشترط ألا يقل سن الطفل في أول أكتوبر المقبل عن 4 سنوات، وأن يكون ولي الأمر من سكان القاهرة وفقًا للعنوان المسجل ببطاقة الرقم القومي.
خطوات التقديم لرياض الأطفال
1. رفع المستندات:
- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
- شهادة ميلاد الطفل.
2. التقديم عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة:
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية.
- الضغط على وحدة الخدمات.
- اختيار خدمات التعليم الأساسي.
- إنشاء حساب جديد للحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور.
- اختيار استمارة التقديم.
- ملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة.
- إرسال الطلب.
- طباعة استمارة التقديم والاحتفاظ بها.
3. الاستعلام عن نتيجة التقديم:
- يتم الاستعلام عن نتيجة الطلب من خلال رقم التسجيل بعد ظهور النتيجة.
- يتم إرسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل الخدمة وحتى انتهائها.
رسوم الخدمة
يتم تحديد مقابل تقديم الخدمة والدفع من خلال شركات التحصيل الإلكتروني المتاحة.