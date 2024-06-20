بدء عودة حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن غدا 

جدة - نرمين السيد - تتابع وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، مع بعثة حج الجمعيات الأهلية برئاسة أيمن عبدالموجود، مساعد الوزيرة ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، استعداداتها لتسيير رحلات العودة لحجاج الجمعيات الأهلية، لأرض الوطن، عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج، حيث تبدأ أولى الرحلات بداية من الغد الجمعة.





وبدوره قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إنه جرى إعداد خطة للمغادرة الحجيج من مكة المكرمة، وتبدأ مغادرة أول افواج حج الجمعيات الأهلية المستوى الأول غدا الجمعة وعددهم 1059 حاجا من مطار جدة إلى مطار القاهرة، بعد الانتهاء من أداء المناسك بالمشاعر المقدسة، بالإضافة إلي تفويج أول فوج من الحجاج إلى المدينة المنورة، اليوم الخميس، لقضاء 4 أيام بالمدينة المنورة قبل المغادرة من مطار المدينة إلى مطار القاهرة أو الأقصر حسب مطار الوصول. أوضح أن هناك متابعة من البعثة للحالات المرضية وعددها 6 حالات، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية لها بالمستشفيات السعودية، وتقدم المملكة العربية السعودية كل الدعم الطبي لجميع حجاج العالم الإسلامي ومنها البعثة المصرية. وتابع أن هناك تنسيقًا كاملًا بين البعثة الطبية لوزارة الصحة وبعثة وزارة التضامن الاجتماعي، لمتابعة حالة الحجاج المتواجدين داخل المستشفيات بالاضافة إلي تواجد العيادات الطبية طوال الـ24 ساعة داخل الفنادق لتقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري وصرف العلاج بالمجان، موضحا أن الحالة الصحية للجميع مستقرة.

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