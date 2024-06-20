المتحف المصري الكبير.. رسوم فرعونية على مباني الدائري (صور)

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جدة - نرمين السيد - تطوير المباني القريبة من المتحف المصري الكبير
وتستعد مصر خلال الفترة المقبلة لافتتاح المتحف المصري الكبير، وفي هذا الإطار يتم بذل أقصى الجهود لتطوير المنطقة المحيطة به سواء في محافظة القاهرة أو الجيزة.
وجرى تحسين واجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري، والعمل على ربط محطات الـ BRT ومواقف الميكروباصات بالهوية المصرية.
ويتم تطوير طريق الفيوم بدءًا من الطريق السياحي وحتى الرماية، إلى جانب دعم جانبي الطريق بأسوار حضارية ولاند سكيب ومسطحات خضراء.
ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة، بتركيب محولات كهرباء لتغذية الإضاءة الموجودة بالمنطقة، وسرعة إزالة مخلفات الرتش الموجودة خلف الأسوار الحديثة بطريق الفيوم.
يذكر أن مشروع المتحف المصري الكبير، حصل على الشهادة الدولية EDGE Advance إيدج المتطورة للمباني الخضراء والمعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية أحد مؤسسات مجموعة البنك الدولي، كأول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط.
كما أن المتحف المصري الكبير حصل على 8 شهادات أيزو في مجال الطاقة والصحة والسلامة المهنية والبيئة والجودة، كما حصل على جائزة أفضل مشروع في مجال البناء الأخضر Green Building Award، وذلك خلال منتدي "البيئة والتنمية: الطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ لتغيير المناخ COP27" والذي نظمه المجلس العربي للمياه بالقاهرة بمشاركة 12 دولة عربية وأجنبية.
وحصل أيضا على الشهادة الذهبية للبناء الأخضر والاستدامة، وفقا لنظام الهرم الأخضر المصري من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
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