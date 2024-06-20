إكسترا نيوز: لا صحة لإعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات.. والمشاورات مستمرة

جدة - نرمين السيد - قال مصدر حكومي لقناة "إكسترا نيوز"، لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات.





وأوضح المصدر، أن مشاورات التشكيل الوزاري مستمرة حتى الآن.

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