عاجل.. السيسي يوجه القوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوي

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي





جاء ذلك في نبأ عاجل ذكرته قناة "إكسترا نيوز".

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