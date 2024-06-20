وزير الأوقاف يشهد انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي من مجزر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 01:28 مساءً - تفقد معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صباح اليوم الخميس 20/ 6/ 2024م مجزر البساتين بالقاهرة وذلك بحضور كلٍّ من: العميد/ محمود السعدني العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، والدكتور/ محمد عبد الوهاب العضو المنتدب الفني، والدكتور/ عمرو الشرقاوي رئيس قطاع الفروع، والدكتور/ أحمد عبد الصبور مستشار المجزر، والأستاذ/ عمر عوض مسئول قطاع اللحوم بالشركة المصرية السودانية لتوريد اللحوم السودانية والبلدية، والدكتور/ هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور/ عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة، والشيخ/ صبري ياسين دويدار رئيس مجموعة الاتصال السياسي والتواصل المجتمعي، والدكتورة/ مروة فرحات عفيفي مدير عام البر، والدكتور/ السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور/ محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وعدد من الأطباء البيطريين، وقيادات وزارة الأوقاف، للوقوف على عملية تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف والتي تتم تحت إشراف شرعي وطبي كامل بمراحلها المختلفة بدءًا من الذبح وصولًا للتشفية والتقطيع والتعبئة والتبريد والتجميد والنقل.

وأعرب أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن شكره لأهل الفضل من أبناء هذا الوطن العظيم الذين يثبتون يومًا بعد يوم أنهم شعب أصيل، وأن روح التكافل من أخص صفاته، كما أعرب عن شكره لجميع الشركاء في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف، وكل من أسهم في الوصول به إلى هذا المستوى المتميز، وخص بالشكر العاملين بمجازر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لجهودهم المتميزة في العمل بالمشروع، وحرصهم على تقديم أفضل ما في وسعهم لتخرج اللحوم بهذا المستوى شديد التميز.

من جهتهم أكد الأطباء البيطريون بالمجزر أنه يتم الكشف البيطري على الأضحية قبل الذبح، وبعد الذبح للتأكد من سلامة الأضحية وجميع أجزائها، وخلوها من أي عيوب أو أمراض.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذا هو العام التاسع على التوالي، وأن إجمالي من استفاد من المشروع إلى الآن بلغ أكثر من 9 ملايين أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، كما أكد وزير الأوقاف أن إجمالي ما تم تحصيله خلال موسم هذا العام من صكوك الأضاحي والإطعام في أربعة أشهر من رمضان إلى ذي الحجة بلغ أكثر من (300) مليون جنيه.

كما أكد وزير الأوقاف أن إجمالي ما حصلته المديريات الإقليمية في أربعة أشهر هذا العام بلغ (192) مليون جنيه، بزيادة أكثر من 40 مليون جنيه عن ما حصلته المديريات عن نفس الفترة من العام الماضي، وزيادة قدرها (3) مليون جنيه عن إجمالي ما حصلته المديريات في العام الماضي كاملًا، وقد جاءت مديرية أوقاف القاهرة في المقدمة لهذا العام بإجمالي (41,196,000) جنيه، تلتها في المركز الثاني مديرية أوقاف الإسكندرية بإجمالي (25,604,000) جنيه، وفي المركز الثالث جاءت مديرية أوقاف الجيزة بإجمالي (19,729,000) جنيه.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تستهدف هذا العام الوصول لمليون أسرة بإذن الله تعالى، ويتم اليوم الخميس 20 يونيه 2024م انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية ويبدأ التوزيع بمحافظة الجيزة ثم ينطلق لجميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة في هذه الدفعة الأولى، وأن التوزيع يتم بشفافية كاملة، ويصل إلى الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة.