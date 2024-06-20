مصر تتقدم في تصنيف فيفا للمركز الثالث أفريقيًا والـ36 عالميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 يونيو 2024 01:29 مساءً -

تقدم منتخب مصر الأول لكرة القدم مركزا واحدا خلال تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمنتخبات العالم خلال شهر يونيو الجارى.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن التصنيف الشهرى للمنتخبات عن شهر يونيو، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى الأخيرة والتى شهدت منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وتواجد منتخب مصر فى المرتبة الثالثة بتصنيف الاتحاد الدولى عن قارة أفريقيا، كما تقدم عالميًا من المركز الـ37 إلى المركز الـ36.

فيما حافظ منتخب المغرب على صدارة ترتيب منتخبات قارة أفريقيا، متقدمًا مركزا وحيدا في الترتيب العالمي ليصبح في المركز الـ12 بدلًا من الـ13.

وخلال توقف شهر يونيو فاز منتخب مصر على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وأيضا تعادل منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليحافظ على صدارة المجموعة الأولى.

وجاء ترتيب أول 10 منتخبات أفريقية في تصنيف فيفا لشهر يونيو 2024 كالتالي..

1- المغرب الأول أفريقيًا - الـ12 عالميًا.

2 - السنغال الثاني أفريقيًا - الـ18 عالميًا.

3 - مصر الثالث أفريقيًا - الـ36 عالميًا.

4 – كوت ديفوار الرابع أفريقيًا - الـ37 عالميًا.

5 – نيجيريا الخامس أفريقيًا - الـ38 عالميًا.

6 - تونس السادس أفريقيًا - الـ41 عالميًا.

7 - الجزائر السابع أفريقيًا - الـ44 عالميًا.

8 – الكاميرون الثامن أفريقيًا - الـ49 عالميًا.

9 – مالي التاسع أفريقيًا - الـ50 عالميًا.

10– جنوب أفريقيا العاشر أفريقيًا - الـ59 عالميًا.