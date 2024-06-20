نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الرئيس السيسي يوجه القوات المسلحة بسرعة ترميم قبر الشيخ الشعراوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

يأتي هذا التوجيه تكريمًا لمكانة الشيخ الشعراوي، وتقديرًا لإسهاماته الكبيرة في الفكر الإسلامي.

يذكر أن الضريح الموجود في منطقة دقادوس، بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تعرض للغرق بسبب عطل مفاجئ بمحطة الصرف الصحي.

ضريح الشيخ الشعراوي



وفوجئ زوار الضريح خلال زيارته في ذكرى رحيل إمام الدعاة، بطفح كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي وصل ارتفاعها لأكثر من 5 سم.