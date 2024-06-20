نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف بعد إجازة عيد الأضحى ٢٠٢٤ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024، حيث يبدأ التطبيق اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 23 يونيو الجاري.

تسير الحركة بانتظام بإجمالي 212 رحلة يوميًا، ويغطي الخط مسافة تربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بمحطة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية، ويخدم مدن شرق القاهرة مثل العبور والمستقبل وبدر والشروق.

جدول مواعيد التشغيل

محطة عدلي منصور



- أول رحلة الساعة 6:00 صباحًا.

- آخر رحلة إلى محطة الفنون والثقافة الساعة 9:30 مساءً، وإلى محطة بدر الساعة 10:30 مساءً.

محطة الفنون والثقافة



- أول رحلة الساعة 6:05 صباحًا.

- آخر رحلة الساعة 10:05 مساءً إلى محطة عدلي منصور، والساعة 10:35 مساءً إلى محطة بدر.

محطة العبور الجديدة «المعرفة»



- أول رحلة الساعة 7:03 صباحًا.

- آخر رحلة الساعة 10:10 مساءً إلى محطة عدلي منصور، والساعة 10:30 مساءً إلى محطة بدر.

محطة بدر

- أول رحلة الساعة 6:05 صباحًا إلى محطة الفنون والثقافة، والساعة 6:11 صباحًا إلى محطة عدلي منصور.

- آخر رحلة الساعة 10:56 مساءً إلى محطة الفنون والثقافة، والساعة 10:54 مساءً إلى محطة عدلي منصور.