نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. تسليم لجان الامتحان استعدادا للمواد الأساسية بالثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت مديريات التربية والتعليم في تسليم اللجان الامتحانية، لرؤساء اللجان ورجال الشرطة، استعدادًا لاستكمال اختبارات الثانوية العامة بالمواد الاساسية، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، اليوم الخميس.

وقالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنه تم التشديد على رؤساء اللجان بضرورة مراجعة اللجان الامتحانية للثانوية العامة 2024وتفتيشها للتأكد من خلوها من أي أجهزة غش إلكتروني، يمكن أن تكون قد وضعت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشددت المصدر، أنه تم التشديد، على مراجعة كاميرات المراقبة للتأكد من تفعيلها وتوصيلها بغرف العمليات الفرعيه بالمديريات والمركزية بالوزارة.

كما تم التشديد على مراجعة العصا الالكترونية، والتأكد من تشغليها لاستخدامها في التفتيش الالكتروني للطلاب.

وأضاف المصدر، أنه تم التشديد على مواصلة مراجعة أعمال الصيانة في كل اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة