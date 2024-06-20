نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تزيل 53 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت محافظة الجيزة جهود مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك وحملات الرصد والمتابعة للتعامل الفوري مع كافه التعديات وإزالتها في المهد.

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي نتائج الحملات التي اسفرت عن ضبط وإزالة ٥٣ حاله بناء مخالف وتعدي علي الأراضي الزراعية بمراكز العياط واطفيح والصف وابو النمرس وكرداسة ومنشاة القناطر وأوسيم وحي الوراق بإجمالي مساحه ٥٨٧٥م٢.

وأشار محافظ الجيزة ان المخالفات التي تم ضبطها ضمت ٤١ حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحه ٤٨٢٥م٢ و١٢ حالة بناء مخالف بمساحه ١٠٥٠م٢ وشملت مخالفات بناء أسوار وشدات خشبية وأساسات وقد تمت إزالتها بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح محافظ الجيزة إنه تم إزالة ١٦ حالة بناء مخالف وتعديات علي الأراضي الزراعية بمركز أطفيح و١٠ حالات بمركز العياط و٩ حالات بمركز أوسيم و٧ حالات بمركز منشأة القناطر و٥ حالات بمركز الصف و٤ حالات بمركز كرداسة وحالة واحدة بمركز أبو النمرس وحي الوراق.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم استغلال إيام الإجازات والعطلات في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

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